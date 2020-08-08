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العثور على جثة مجهولة داخل صندوق قمامة بالإسكندرية

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عثر أهالي منطقة سموحة وسط الإسكندرية، منذ قليل على جثة آدمية داخل أحد صناديق القمامة.

وعلى الفور قام الأهالي بإبلاغ قسم شرطة سيدي جابر وعلى الفور انتقلت قوة القسم إلي محل الواقعة .

وكان اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بعثور الأهالي على جثة مجهولة وملفوفة في ملاية حمراء اللون ملقاه داخل صندوق القمامة بالشارع العمومي .

وقد تم عمل كردون حول الجثة وتم إرسال خبراء الأدلة الجنائية لموقع الواقعة وتم عمل محضر بالواقعة .


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