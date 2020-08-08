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ماعز صغير بدون أنف يقصده الهنود للعبادة والتبرك به (فيديو)

عرب وعالم

ماعز صغير بدون أنف يقصده الهنود للعبادة والتبرك به (فيديو)
ماعز صغير بدون أنف يقصده الهنود للعبادة والتبرك به (فيديو)

فتحي مجدي

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يتزاحم السكان المحليون في مظفربور، شمال شرقي الهند حول ماعز صغير، مولود بدون أنف، وله عينان متصلتان ببعضهما البعض في داخل الفم. 

وفي الهند، تعتبر مثل هذه الحيوانات تجلب الحظ السعيد والازدهار لأي عائلة تعبدها.

وتظهر لقطات فيديو، السكان المحليين وهم يتعبدون لها، نظرًا لأن الماعز والأبقار وأي حيوان يولد بعين واحدة يعد مقدسًا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل". 

وسمعت امرأة تقول: "لم أر شيئًا غريبًا كهذا لكنني سمعت فقط، الله أعلم ما هو".

وقال مالك الماعز، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "منذ ولادة الماعز، بدأ الناس يتزاحمون في منزلي ويريدون عبادته، لكننا رفضنا لأنه لا يزال في محنة".

وأضاف: "القرويون يعتبرونها معجزة من الله ويؤمنون بضرورة عبادتها". 

وتسمى الحالة النادرة بالسيكلوبيا، عندما لا ينفصل نصفا الكرة المخية. ويؤدي هذا إلى تكوين تجويف مركزي واحد بعين واحدة، أو في بعض الأحيان تكون مقل العيون مدمجة جزئيًا.

لكن هذه الحيوانات لا تعيش لفترة طويلة. في عام 2017، وُلدت ماعز أعور في ولاية آسام، بقيت على قيد الحياة لأكثر من أسبوع وكانت تُعبد على أنها مقدسة.

شاهد من هنا.. 

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