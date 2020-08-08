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إنقاذ مهاجرين حاولوا أثناء عبور بحر المانش

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أرشيفية
أرشيفية

الطيب حسين

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قامت أجهزة الإنقاذ البحري الفرنسية، اليوم السبت، بإنقاذ 33 مهاجرا حاولوا عبور بحر المانش على متن قوارب.

وقالت إدارة منطقة المانش وبحر الشمال إن المجموعة الأولى من المهاجرين غير الشرعيين، وقوامها 17 شخصا، ضبطتها دورية بحرية في الساعة 8:00 صباح السبت بالتوقيت المحلي، وهم على متن قاربين في حالة استغاثة شمال شرقي ميناء كاليه الفرنسي.

وبعد ساعة تقريبا جرى احتجاز قارب ثالث يقل 16 مهاجرا في المنطقة نفسها.

ولم تكشف السلطات عن جنسية المهاجرين الذين تم نقلهم إلى مدينة ماليه ووضعهم في مستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأشارت الإدارة إلى أن أكثر من 800 مهاجر تم ضبطهم من قبل السلطات، منذ بداية السنة الجارية، لدى محاولتهم عبور بحر المانش إلى الساحل البريطاني.



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