  • السبت 08 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:55 م
Advertisements
بحث متقدم
الحريق

الصحة تصدر بيانًا حول ضحايا حريق الدائري

لبنان

6 آلاف جريح في انفجار بيروت.. والقتلي 158

ترامب وبايدن

المتنبـئ بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية: ترامب سيخسر أمام بايدن

الداخلية

الداخلية تنشر استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

الطالب

تعرف علي أمنيته ..أكبر ناجح بالثانوية : "كنت بذاكر أنا و بنتي "

ارشيفية

وصول 14 طن مساعدات مصرية إلى لبنان

الملك سلمان وولي العهد السعودي

رسالة عاجلة من الملك سلمان لرئيس "سنغافورة "

الداعية اللبناني على المنبر

داعية لبناني يخلع عمامته على المنبر ويصرخ داعيًا للثورة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ «آل الشيخ»

الأسماك السامة تنتشر على الشواطئ البريطانية

عرب وعالم

الأسماك السامة تنتشر على الشواطئ البريطانية
الأسماك السامة تنتشر على الشواطئ البريطانية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

عروس تصاب بصدمة بعد تدمير حفل زفافها .. والسبب مفاجأة

#

فتاة تصاب بالصدمة.. آلاف الأسماك تنتشر على شاطئ بريطاني

#

القبض على سارق النجم الجزائري «رياض محرز»

#

«أسترازينيكا» البريطانية: قادرون على تصنيع مليار جرعة لقاح لكورونا

مع زحف البريطانيين إلى الشواطئ بأعداد كبيرة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، برزت تحذيرات من الأسماك الخطرة ذات المسامير السامة المننشرة في شواطئ بريطانيا.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور"، إن الأشواك السامة الموجودة على الزعانف الظهرية والخياشيم تسبب نوبات قلبية وصدمة تأقية، ويمكن أن تؤدي إلى الاختناق حتى الموت دون علاج عاجل.

وحذر خفر السواحل اليوم من التبول على اللدغة، وهو ما يجعل الأمور أسوأ. بدلاً من ذلك، يجب على الأشخاص الذين يجدفون في الأمواج أن يخلطوا أقدامهم ويركلوا سحبًا من الرمال التي تخيفها بعيدًا.

وتدفن السمكة المتعثرة نفسها في قاع البحر، وتلدغ أشواكها أي شخص يدوس عليها.


وقال فريق الإنقاذ لخفر السواحل ميلوم في كمبريا: "الأسماك الصغيرة ذات اللون الرملي تدفن نفسها في الرمال، وإذا وقفت عليها، فإن الزعنفة الظهرية تنغمس في قدمك وتحقن السم الذي يسبب الألم الشديد الذي تعاني منه غالبًا".

وأضاف: "يُنصح الناس، وخاصة الأطفال، بارتداء أحذية أو صنادل مقاومة للماء عند المشي في المياه الضحلة أو المناطق الصخرية". 

وتابع: "إذا تعرضت للسع، اشطف المنطقة المصابة بماء البحر، وقم بإزالة أي أشواك من الجلد باستخدام ملاقط أو حافة بطاقة مصرفية، مع الحرص على عدم دفعها إلى عمق أكبر. من المهم عدم لمس العمود الفقري بمضربك العاري اليدين".

ومضت في نصائحها: "إن نقع المنطقة في الماء الساخن لمدة 30 دقيقة، باستخدام الفانيلات أو المناشف إذا لم تتمكن من نقعها، سيؤدي إلى تفتيت السم. يجب ألا يستخدم المصابون الخل أو التبول على اللدغة".

في أغسطس 2019 ، احتاج أربعة أشخاص إلى علاج لسعات الأسماك على شاطئ كريشيث في شمال ويلز خلال عطلة نهاية الأسبوع. وردت تقارير عن تعرض مصطافين آخرين للسع من شاطئ هارليك القريب.

في البداية، غالبًا ما يعتقد الضحايا أنهم خدشوا أنفسهم بحجر أو صدفة حادة، لكن الألم المؤلم يستكر بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق. يأتي السم من أشواك طويلة على طول ظهر السمكة، تخترق جلد الإنسان.  

ويمكن أن يستمر الألم لعدة ساعات ، حيث يصبح اللحم حول اللدغة أحمر اللون ومتورمًا وملتهبًا ويمكن أن يتسبب السم في حدوث شلل موضعي.

والألم قوي بما يكفي لجعل شخص بالغ يبكي. وسجلت حالة وفاة واحدة في المملكة المتحدة لصياد توفي عام 1933 بعد تعرضه لسعات متعددة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمر ويليام: «لا أحد يستطيع أن يملأ حذاء الأميرة ديانا»
» مفاجأة: «الزغطة» علامة جديدة للإصابة بكورونا
» الأسماك السامة تنتشر على الشواطئ البريطانية
» الكويت.. مصرع عاملين في حادث شنيع
» سطو مسلح داخل أتوبيس عام.. وضابط يطلق الرصاص على اللصين (فيديو)
» ماعز صغير بدون أنف يقصده الهنود للعبادة والتبرك به (فيديو)
» أطباء الأسنان: كمامة الوجه تسبب أمراض اللثة وتسوس الأسنان
» عاصفة هجوم على نائبة كورية جنوبية بسبب ملابسها الجريئة
» العثور على جثة مجهولة داخل صندوق قمامة بالإسكندرية
» سجن أمريكيين 20عامًا لدورهما في «انقلاب فنزويلا»
» القبض على زوج اعتدى وصور زوجته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:19 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية