مصرع 26 شخصًا في هطول أمطار بكوريا الجنوبية

لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية منذ 46 يوما، في أطول استمرار للأمطار الموسمية في البلاد منذ سبع سنوات.

وتسببت هذه الأمطار في مزيد من السيول والانهيارات الأرضية، ودفع السلطات إلى إصدار أوامر الإجلاء يوم السبت.

وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية، أنه تم إجلاء نحو خمسة آلاف شخص، وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. ونوهت الوزارة، بوجود عشرة أشخاص في عداد المفقودين.

وقال مسؤول في إقليم ساوث جيولا، إن نحو مئة متر من حاجز للفيضان على نهر سيومجين على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية، انهارت اليوم السبت وتسببت في فيضانات بالمنطقة وجرى إجلاء نحو 1900 شخص من الإقليم من بينهم نحو 500 من سكان المناطق المحيطة بالنهر.

ورفعت الوكالة المعنية بشؤون الغابات في البلاد، التحذيرات من الانهيارات الأرضية لأعلى درجة في كل المناطق ما عدا جزيرة جيجو التي تشتهر بأنها وجهة للعطلات.

وذكرت وكالة "يونهاب"، للأنباء أن 12 رحلة جوية محلية ألغيت في مطار جوانجو، قرب الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة الكورية بعد أن غمرت مياه السيول المدرج.

ونصحت سلطات مدينة سيئول، السكان بالابتعاد عن الأقبية والأودية والأنهار وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة مساء اليوم السبت.