» صور.. أول امرأة تجري عملية زرع وجه للمرة الثانية في العالم

خضعت كارمن بلاندين تارلتون من ولاية نيو هامبشاير الأمريكية لأول عملية زرع وجه لها في عام 2013، إلا أنها وبعد 7 سنوات من العملية خضعت لعملية زرع وجه كامل للمرة الثانية.
وأصبحت المرأة التي تعرضت لحروق شديدة في هجوم منزلي على يد زوجها السابق، أول شخص في الولايات المتحدة، والثاني في العالم، الذي يخضع لهذه العملية مرتين.
وخضعت كارمن (52 عامًا) لعملية جراحية ثانية لوجه جديد في يوليو بعد أن بدأت عملية الزرع التي تلقتها قبل سبع سنوات بالفشل، وفقًا لمستشفى بريجهام والنساء في بوسطن، حيث أجريت الجراحة.
وقال المركز الطبي في بيان صحفي الجمعة إن العملية استغرقت 20 ساعة وشارك فيها أكثر من 45 طبيبًا، وفق مجلة "بيبول".
وقالت كارمن في بيان: "أنا ممتنة للفريق في بريجهام وللمانح الذي أتاح لي لإجراء عملية زراعة وجه ثانية، ومعها فرصة لتحسين نوعية حياتي. لقد ذهب الألم الذي كنت أعانيه، وأنا أتطلع إلى استئناف عملي والتحدث الملهم في أقرب وقت ممكن".
وخضع ما يقرب من 40 شخصًا في جميع أنحاء العالم لعملية زرع وجه كامل بين عامي 2015 و 2017 ، وفقًا لـ "مايو كلينك". وقد توفي العديد من المرضى بسبب العدوى أو رفض الزرع.
وكارمن، التي عانت من حروق في أكثر من 80 في المائة من جسدها بعد أن قام زوجها المنفصل عنها بإغراقها بغسول قوي صناعي، تلقت أول عملية زرع وجه لها في عام 2013.
قال مستشفى بريجهام والنساء إن تارلتون أُدرجت لإجراء ثانٍ في أكتوبر 2016 بعد أن تضررت الأوعية الدموية الصغيرة في وجهها بشكل خطير نتيجة الرفض المزمن لأول عملية زرع لها، مما تسبب في حدوث ندبات وضيق وآلام مرتبطة بها.
قال الدكتور بوهدان بوماهاك، مدير زراعة الجراحة التجميلية في بريجهام الذي أجرى أيضًا أول عملية زرع لكارمن: "كارمن تتقدم وتتعافى بشكل جيد للغاية مع عملية الزرع الثانية هذه، إنها واحدة من أكثر المرضى مرونة الذين أتيحت لي الفرصة لرعايتهم".
وأضاف: "نحن نطلق على هذا الإجراء عطاء حي، ويسعدنا أن نوفر لها فرصة العودة إلى نوعية الحياة التي تستحقها بشدة".
ووفقًا للمستشفى، فإن عملية الزرع الثانية فريدة أيضًا بسبب تطابق الأنسجة بشكل غير عادي من المتبرع، وستساعد على تقليل خطر الرفض في المستقبل.
قال بوماهاش: "من المرجح أن يكون هذا بمثابة نموذج أولي للمضي قدمًا. بالإضافة إلى تطابق الأنسجة، أوقف الفريق الجراحي عملية الزرع مؤقتًا لمدة 15 ساعة تقريبًا في الجراحة، مما سمح لنا بإدارة فقدان الدم بشكل أفضل، والذي يمكن أن يتداخل مع تخثر الدم أثناء العملية. أكملنا الجراحة في اليوم التالي، مما قلل من الوقت الذي كانت كارمن تقضيه في غرفة العمليات بشكل عام".
أفادت وكالة أسوشيتد برس أن كارمن تتعافى حاليًا من عملية الزرع في منزلها في مانشستر. وأشارت إلى أنها "مبتهجة" بالطريقة التي سارت بها العملية.
وقالت: "لقد ذهب الألم الذي كنت أعاني منه. إنه فصل جديد في حياتي. لقد كنت أنتظر منذ ما يقرب من عام. أنا سعيدة حقًا. هذا ما أحتاجه".
وأضافت: "هذا الوجه يبدو مختلفًا تمامًا عن وجهي الأول ويمكنني أن أقدر ذلك. إنه شخص مختلف. يجب أن أعتاد على ذلك. يجب أن تعتاد أختي على ذلك. يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعتاد أصدقائي وعائلتي على ما أبدو عليه الآن".