» كورونا.. تركيا تسجل 1172 إصابة جديدة

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سجلت السلطات الصحية التركية اليوم السبت، أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

ويعد هذا لليوم الخامس على التوالي، الذي يتم فيه تسجيل أكثر من 1000 إصابة.

وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تقرير نشره على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم السبت، رصد 1172 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1185 إصابة أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في تركيا حتى اليوم إلى 239622.

ورصدت السلطات الصحية التركية خلال اليوم الأخير 16 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 15 وفاة أمس، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 5829 حالة وفاة.

وتماثل 1082 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في تركيا منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 222656 شخصا.

ولفت الوزير إلى أن إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في البلاد في الآونة الأخيرة لا تزيد من الضغط على المستشفيات التركية، مشددا على ضرورة التزام المواطنين على نحو صارم بالإجراءات الوقائية الصحية بغية احتواء الجائحة


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