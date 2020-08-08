واقعة تحرش سجلتها الكاميرات تهز الكويت

08 أغسطس 2020 - 09:48 م

هزت واقعة تحرش بشابة قام بها أحد الموظفين بجميعة تعاونية يعمل بها في الكويت البلاد وأثارت جدلًا كبيرًا.



وتحرش الموظف بالفتاة وحرّضها على الفسق والفجور.



وقال مصدر إن فتاة لم تتجاوز العشرين من عمرها توجهت مع والدها إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة مبارك الكبير، وقدمت بلاغاً ذكرت فيه أن موظف الأمن والسلامة في إحدى الجمعيات تحرش بها، ولم يتركها في حالها، بل لاحقها من مكان إلى آخر، كما أفصح لها عن رغبته في الحصول على رقم هاتفها، ما اضطرها إلى الخروج من المكان، والتوجه إلى والدها وإخباره بما حصل، بحسب صحيفة "الراي".





وذكر أنه «سُجلت قضية، بالتحري من قبل المباحث في ملابساتها، والاطلاع على كاميرات المراقبة المثبتة في الموقع، اتضح أنها صحيحة، وتم ضبط المتهم وحجزه عن أمر جهات التحقيق على ذمة القضية المسجلة بحقه».

