» وفاة ثاني شخص بالطاعون في الصين خلال أيام

08 أغسطس 2020 - 09:52 م



توفي ثاني شخص قي غضون أيام بوباء الطاعون الدبلي في منطقة منغوليا الداخلية، ذاتية الحكم، شمالي الصين.



وقالت لجنة الصحة بمدينة باياناوير على موقعها على الإنترنت إن الضحية توفي متأثرا بفشل عضوي متعدد يوم الجمعة. ليصبح ثاني شخص يتوفى بالمرض بعد وفاة شخص آخر من نفس المنطقة.



وكانت السلطات أعلنت وفاة شخص في قرية سوجي شينكون بمدينة باتو، يوم الأحد الماضي. وأصدرت المدينة بعد ذلك تحذيرات وبائية من المستوى الثالث. وتم إغلاق المنطقة التي تعيش فيها الضحية.



وتم وضع سبعة من المخالطين للمتوفى، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، تحت الملاحظة الطبية، لكن ثبتت نتائجهم سلبية جميعًا فيما يتعلق بالطاعون ولم تظهر عليهم أعراض، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وأكدت لجنة الصحة بمدينة باوتو الخميس وفاة شخص آخر بسبب شكل مختلف من المرض قبل أربعة أيام.



وتم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في أوائل يوليو، حسبما ذكرت شينخوا . يمكن علاج مرض القرون الوسطى بسهولة بالأدوية، ولكن إذا تُرك دون علاج يموت معظم المصابين في غضون أسبوع.



وفي القرن الرابع عشر ، انتشر الطاعون الأسود - مجموعة من الأوبئة بما في ذلك الطاعون الدبلي - في جميع أنحاء العالم مما جعله أكثر الجائحة فتكًا في التاريخ.



وقتل 200 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما أدى إلى القضاء على 60 في المائة من سكان أوروبا.



يعد الطاعون مرضًا شديد العدوى وغالبًا ما يكون مميتًا وينتشر عن طريق البراغيث التي تعيش على القوارض مثل الغرير.



يتميز بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وظهور كدمات بارزة ومتسربة على الرقبة والأربية والإبط.



