  • السبت 08 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:11 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا السعودية

السعودية تكشف عن خطوة هامة ومبشرة بشأن "كوورنا"

الكويت

واقعة تحرش سجلتها الكاميرات تهز الكويت

رمضان صبحي

بشرى سارة لجماهير الأهلي تزفها قناة النادي

الكشف عن سبب وفاة المغنية «كادي جروفز»

الكشف عن سبب وفاة المغنية «كادي جروفز»

الجسمي

مستشار "بن زايد" يفاجئ حسين الجسمي بهذه التصريحات

تركي آل شيخ

رسالة نارية من "آل الشيخ" بعد تعرضه لوعكة صحية

هل يغادر رونالدو «اليوفي»؟.. رئيس النادي يحسم الجدل

هل يغادر رونالدو «اليوفي»؟.. رئيس النادي يحسم الجدل

الحريق

الصحة تصدر بيانًا حول ضحايا حريق الدائري

لبنان

6 آلاف جريح في انفجار بيروت.. والقتلي 158

ترامب وبايدن

المتنبـئ بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية: ترامب سيخسر أمام بايدن

خبير قانوني يكشف مخاوف إثيوبيا بشأن هذا الأمر

فيديو

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الجارالله يكشف هذا الأمر عن المشروبات الكحولية بدول الخليج

#

محافظ الإسكندرية يكشف عن هذا الأمر بالمحافظة

#

نجل الطبلاوي يكشف هذا الأمر عن والده

#

بعد نعيه للطبلاوي.. محمد جبريل يكشف هذا الأمر

قال مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى، إن أثيوبيا تميل إلى اللغة التى تتحدث بها الآن، بعد نجاح مصر فى اقناع جنوب أفريقيا، بالجوهر الرئيسى لمطلب مصر، وهو الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، وأثيوبيا تخشى من ذلك، لأن من شأن هذا الاتفاق، سيلزمها بتدفق كميات معينة لمصر وأثيوبيا، وبالتالى تحاول أثيوبيا تضع تقوم بإتفاقية تستند لعناصر قانونية ملزمة.

وتابع عبد العاطى خلال برنامج “المصرى أفندى”، مع الإعلامى محمد على خير، تصريحات المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأثيوبية هى تصريحات رسمية، ومن الممكن أن يعود بالضرر عليهم.

وأضاف عبد العاطى، أن اقناع جنوب أفريقيا، ومصر قامت بإرسال خطاب، احتجاج ما اقترحه وزير الرى الأثيوبى، بوجود صياغة إرشادية غير متفق عليها، وجنوب افريقيا أصدرت بيانا أكدت فيه ضرورة أن تقوم الدول الثلاث بالاتفاق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة ثاني شخص بالطاعون في الصين خلال أيام
» كورونا.. تركيا تسجل 1172 إصابة جديدة
» الكشف عن سبب وفاة المغنية «كادي جروفز»
» تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة نابولي في مباراة الليلة
» مجدي عبدالغني: "مورينيو اعتبرني أفضل لاعب في الدوري البرتغالي"
» صور.. أول امرأة تجري عملية زرع وجه للمرة الثانية في العالم
» بث مباشر.. برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا
» تعيين "بيرلو" مدربًا ليوفنتوس الإيطالي
» بشرى لمرضى الزهايمر: علاح يبطئ المرض متاح خلال شهور
» قتيل و117 جريحًا في احتجاجات لبنان
» أمريكيان يقاضيان مستشفى بعد فقدان جثة طفلهما الرضيع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية