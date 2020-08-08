خبير قانوني يكشف مخاوف إثيوبيا بشأن هذا الأمر

قال مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى، إن أثيوبيا تميل إلى اللغة التى تتحدث بها الآن، بعد نجاح مصر فى اقناع جنوب أفريقيا، بالجوهر الرئيسى لمطلب مصر، وهو الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، وأثيوبيا تخشى من ذلك، لأن من شأن هذا الاتفاق، سيلزمها بتدفق كميات معينة لمصر وأثيوبيا، وبالتالى تحاول أثيوبيا تضع تقوم بإتفاقية تستند لعناصر قانونية ملزمة.





وتابع عبد العاطى خلال برنامج “المصرى أفندى”، مع الإعلامى محمد على خير، تصريحات المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأثيوبية هى تصريحات رسمية، ومن الممكن أن يعود بالضرر عليهم.





وأضاف عبد العاطى، أن اقناع جنوب أفريقيا، ومصر قامت بإرسال خطاب، احتجاج ما اقترحه وزير الرى الأثيوبى، بوجود صياغة إرشادية غير متفق عليها، وجنوب افريقيا أصدرت بيانا أكدت فيه ضرورة أن تقوم الدول الثلاث بالاتفاق.