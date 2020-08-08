» خبير يكشف: بعض التطبيقات الإلكترونية هدفها اختراق الخصوصية

08 أغسطس 2020 - 10:20 م

قال محمد حجازي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، إن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين الهامة من أجل حماية خصوصية المواطن وخصوصية بياناته، مشيرًا إلى أن هذا ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام إلى الإعلان عن حظر تطبيق تيك توك من أجل مواجهة سحب الخصوصية من المستخدمين واختراق بياناتهم.



وأضاف "حجازي"، خلال لقائه ببرنامج "وطن رقمي"، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، والمُذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن بعض التطبيقات الالكتروينة هدفها الرئيسي اختراق خصوصيات الأشخاص، من خلال الإطلاع علي بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، والحصول علي مكاسب مادية من الإعلانات وخلافه.

