» أول تعليق من رئيس لبنان الأسبق على فاجعة بيروت

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أمين الجميل
أمين الجميل

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أعرب أمين الجميل رئيس لبنان الأسبق، عن أسفه مما آلت إليه الأوضاع اللبنانية من تردي، لافتًا إلى أن الوضع "كارثي" وينذر بأخطر العواقب.
وأضاف "الجميل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الاعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، السبت، أنه "لم يفاجأ من انفجار بيروت"، لافتًا إلى أن ما حدث نتيجة تراكمات طبيعية للإدارة اللبنانية. 
وطالب الحكومة بأن تستخلص العبرة مما حصل في بيروت، ليعملوا على تلبية نداءات الشعب وتنظيم انتخابات نيابية جديدة.
وقال الرئيس اللبناني الأسبق، إنه "لا مستقبل ولا حل للبنان إلا باستعادة سيادته كاملًا، ووجود سلطة واحدة على الأراضي اللبنانية"، مناشدًا اللبنانيين بكل فئاته وأحزابه بالتوحد لمواجهة الوضع المأساوي .

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