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نشأت الديهي: انفجار بيروت أشبه بـ«هيروشيما»

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن انفجار بيروت غير مسبوق، ويذكرنا بانفجارات "هيروشيما" و"ناجازاكي" اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية، وتفجيرات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
وأضاف "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN"، السبت، أن لبنان دخل في نفق مظلم وضاع منذ زمن بعيد، لذا كان الانفجار نتاج طبيعي لواقع أليم عاشه كل اللبنانيين. 
وأشار إلى أن ما جرى في لبنان مرشح ليحدث مرة أخرى في أكثر من عاصمة عربية، مؤكدًا أن العالم العربي "يعيش مرحلة توهان غير مسبوق"، حتى بات عقد دول المنطقة ينفرط.

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