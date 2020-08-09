» فرنسا تعتزم فرض ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة

09 أغسطس 2020 - 12:30 ص

أعلنت العاصمة الفرنسية باريس ، السبت، أنها ستطلب من السكان ارتداء أقنعة الوجه الواقية ( الكمامات ) في الأماكن العامة المكشوفة بمناطق من المدينة، في محاولة لوقف الصعود المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقالت الشرطة، إن المناطق المزدحمة بشكل خاص مثل ضفاف نهر السين وشوارع التسوق في عدة أحياء ستطبق عليها تلك القاعدة الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الإثنين، الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).



ويحذر الخبراء من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا منذ الشهر الماضي. وتضررت البلاد بشكل خطير من الجائحة، حيث سجلت نحو 30 ألف وفاة.



وفرضت العديد من المدن بالفعل، بما في ذلك نيس وليل، ارتداء الكمامات في عدد من المناطق.

