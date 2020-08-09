مرتضى يكشف عن أغرب حوار دار بينه وبين تركي آل الشيخ: عرض عليا 2 مليون

09 أغسطس 2020 - 05:49 ص

كشف أحمد مرتضى منصور - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - عن أغرب حوار دار بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ إبان رئاسته الشرفية للنادي الأهلي .



وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: تقابلت مع المستشار تركي آل الشيخ في السعودية وفوجئت به يطلب مني ضم أحمد الشناوي وعلي جبر إلى الأهلي .. وقال لي الشرط الجزائي في عقد علي جبر مليون ونصف دولار هخليهم 2 مليون لأجل خاطر مرتضى.



وأضاف: سألته هل أحمد الشناوي يعلم بهذا الأمر؟ .. قال لي أحمد كان معنا وموافق .. فقلت له اريد معلول وأجايي وعبدالله السعيد مقابل علي جبر و أحمد الشناوي.



