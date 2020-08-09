» فنانة شهيرة تلمح إلى اعتزال حسين الجسمي بسبب هذا السبب الصادم

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سوزان نجم الدين

اعتزال حسين الجسمي

ألمحت الفنانة سوزان نجم الدين إلى تفكير الفنان حسين الجسمي في الاعتزال مطالبة إياه بالتراجع عن الفكرة.

ونشرت سوزان نجم الدين صورة لحسين الجسمي تكشف عن تفكيره في الاعتزال وعلقت قائلة: حسين الجسمي كلنا نحبك ومن أساءوا لك أساءوا لأنفسهم وأنت أكبر من كل تلك المهاترات.

وكانت أنباء ترددت عن تفكير الجسمي في الاعتزال بسبب اتهامه بأنه "نحس" من رواد التواصل الاجتماعي وبخاصة بعد كتابته تغريدة في لبنان ثم وقوع انفجار بها .

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