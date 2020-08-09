» واتساب يضيف ميزات جديدة لمستخديه .. تعرف عليها

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واتساب
واتساب

أحمد عادل شعبان - وكالات

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واتساب

ميزات واتساب

ينتظر الكثير من محبي تطبيق التراسل الشهير واتساب الكثير من التحديثات المقرر إجراؤوها في التطبيق خلال الفترة المقبلة.

و يعمل واتساب بجد على حزمة من الميزات الجديدة لتطبيق الدردشة المشهور، ولحسن الحظ فإن الفريق الذكي في موقع WABetaInfo يبحث في أحدث الإصدارات التجريبية لاكتشاف تلميحات حول الميزات الجديدة التي يمكن لملياري شخص في جميع أنحاء العالم يستخدمون واتساب أن يستمتعون بها قريبا.

ويشير أحدث إصدار تجريبي من واتساب على أيفون إلى أن تطبيق التراسل الفوري الشهير يعمل على إضافة القدرة على التخصيص أو التعديل في كل محادثة أو دردشة جماعية بشكل فردي داخل التطبيق، هذا يعني أنك ستتمكن من إضافة صورة خلفية مختلفة لكل محادثة داخل التطبيق، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويتيح واتساب حاليا تغيير الخلفية من الخلفية الافتراضية، ولكن ما تختاره يتم تطبيقه على كل الدردشات، إذ تسمح خدمة المراسلة المملوكة لـ فيسبوك بالاختيار بين 39 تصميمًا للخلفية، بالإضافة إلى 36 لونًا ثابتًا، أو أي من صورك المخزنة على هاتفك الذكي، ولكن مع أحدث ميزة، سيتمكن المستخدمون من استخدام صورة يريدوها لكل محادثة إذا أرادو. سواء فردية أو جماعية.

تشير ميزة تخصيص جديدة أخرى متوفرة للاختبار في نفس الإصدار التجريبي إلى أن واتساب سيسمح لمستخدمي التطبيق بضبط سطوع الخلفية الخاص بهم بشكل منفصل عن شاشة هاتفك الذكي، وهذا يعني أنك ستتمكن من تقليل الألوان الزاهية حتى لا تفرط في فقاعات الدردشة الخضراء الصغيرة.

وفقًا لفريق WABetaInfo المتخصص في رصد متابعة تسيربات وتحديثات واتساب، فإن هذه خطوة كبيرة من التطبيق الشهير، ويعطي أملا برؤية المزيد من الميزات المماثلة في المستقبل، على سبيل المثال إمكانية اختيار إعدادات تنزيل تلقائي مختلفة في محادثات مختلفة.

كما هو الحال دائمًا، يجرب واتساب ويختبر عددا كبيرا من الميزات كل أسبوع، ولسوء الحظ، لا يشق كل منهم طريقه إلى الملياري مستخدم حول العالم، لذلك، ليس هناك ما يضمن أننا سنجد هذه الميزة قريبا.


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