» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

09 أغسطس 2020 - 09:10 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم ارتفاع طفيف حيث سجل 16.02 جنيه ـ مترفعا عن أمس بـ 4 قروش حيث سجل 15.98 جنيه .

وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه ،وسجل في بنك قناة السويس 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .

كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه .