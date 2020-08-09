أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري، وديربي جدة في الدوري السعودي.

الدوري المصري الممتاز

مصر المقاصة X أسوان - 05:00 مساءً - on sport 2

الأهلي X إنبي- 08:00 مساءً - on sport

الدوري السعودي

الاتفاق X الفيحاء - 06:00 مساءً - القناة الرياضية  السعودية 4

ضمك X الفيصلي - 06:15 مساءً - القناة الرياضية السعودية 3

الوحدة X الرائد - 06:30 مساءً - القناة الرياضية السعودية 2

الاتحاد X الأهلي - 08:00 مساءً -القناة الرياضية السعودية 1

الدوري التونسي

النجم الساحلي X اتحاد تطاوين  - 06:00 مساءً - التلفزيون التونسي 2

النادي الصفاقسي X النادي البنزرتي  - 06:00 مساءً - التلفزيون التونسي 1

النادي الإفريقي X   نجم المتلوي  - 08:00 مساءً - التلفزيون التونسي 2


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