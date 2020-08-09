أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأحد، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري، وديربي جدة في الدوري السعودي.
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة X أسوان - 05:00 مساءً - on sport 2
الأهلي X إنبي- 08:00 مساءً - on sport
الدوري السعودي
الاتفاق X الفيحاء - 06:00 مساءً - القناة الرياضية السعودية 4
ضمك X الفيصلي - 06:15 مساءً - القناة الرياضية السعودية 3
الوحدة X الرائد - 06:30 مساءً - القناة الرياضية السعودية 2
الاتحاد X الأهلي - 08:00 مساءً -القناة الرياضية السعودية 1
الدوري التونسي
النجم الساحلي X اتحاد تطاوين - 06:00 مساءً - التلفزيون التونسي 2
النادي الصفاقسي X النادي البنزرتي - 06:00 مساءً - التلفزيون التونسي 1
النادي الإفريقي X نجم المتلوي - 08:00 مساءً - التلفزيون التونسي 2
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