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نوع جديد من الخفافيش يعلن عنه العلماء في البرتغال

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متابعات- أمينة عبد العال

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البرتغال

الخفافيش

خفاش الكافا

كشف العلماء من جامعة بورتو عن نوع جديد من الخفافيش في البرتغال بعد أن قاموا بفهرسة جميع أنواع الخفافيش الموجودة في البلاد.

وينتمى النوع الجديد إلي جنس موتيس، لافتين إلي أنه يشبه إلى حد كبير أقاربها خفاش "الكافا"  لكن الاختلافات الجينية بينهما هي نفسها بين أنواع مختلفة من الحيوانات.

والخفاش الجديد تم العثور عليه في حديقة بينيدا جيريس الوطنية في شمال البرتغال ويعتقد العلماء أنها منتشرة في جميع أنحاء الجزء الشمالي من البلاد، وما زالت الدراسة مستمرة عليه حتى يتم التأكد من مدي خطورته أو ما هي الأمراض التي من الممكن أن ينقلها للبشر .



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