» التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المنازل المتهدمة

09 أغسطس 2020 - 09:33 ص

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة الدعم والمساعدات اللازمة للمضارين من انهيار عقارين بمدينتي المحلة الكبرى والمنصورة.

وبناء على توجيهات الوزيرة فيما يخص العقار المنهار بالمحلة الكبرى؛ زارت وكيلة الوزارة الأسر المتضررة لتقديم العزاء وتنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية عبد السلام أبو الفضل بالمحلة والجمعية الشرعية والتي جاءت كما يلي:-

- صرف مبلغ 5000 جنيه لأسرة المتوفى وعددهم أربع أسر

- صرف مبلغ 3000 جنيه للأسر المتضررة منهم أسرة المنزل المقابل المنهار أجزاء منه وعددهم 9 أسر.

- صرف مبلغ 3000 جنيه لكل أسرة في المنزل المنهار وعددهم 5 أسر

- صرف مبلغ 2000 جنيه لكل أسرة للمنزل المجاور الذي تم تشميعه لعدد 5 أسر

- تسليم مساعدات عينية لحوم ومواد غذائية ومفروشات وفوط لجميع الأسر

- إتاحة العلاج لأي فرد من الأسر المتضررة بالمجان بالمستشفى التابع لجمعية عبد السلام أبو الفضل.

- إتاحة ملابس أطفال وكبار في حالة احتياج أحد من الأسر المتضررة لملابس.

- دفع إيجار شقة لمدة عام وتجهيزها لكل أسرة تحتاج للإيواء وعددهم 8 أسر

- تسليم شنطة مواد غذائية شهريا لمدة عام لكل أسرة تم إيواءها وعددهم 8 أسر

- صرف مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي وفقا للقرار الوزاري بعد صدور محضر الشرطة ومن المقرر صرف:-

- 10000 عشرة آلاف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة

- 5000 خمسة آلاف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة

- 250 جنيه إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة لمدة ثلاثة أيام

إجراءات الوزارة فيما يخص عقار المنصورة

وقع حادث انهيار بمنزل بشارع منتصر بجوار المستشفى العام القديم بمدينة المنصورة مكون من أربعة طوابق يتكون الدور الأول من مخزن شركة مستلزمات طبية والدورين الثاني والثالث سكن طلبة وليس به سكان، أما الرابع يوجد به أسرة منكوبة؛ حيث توفى الابن عمر سعيد مكرم 21 سنة وأصيبت والدته زينب علي عمر 60 عاماً، وإصابة مواطن تصادف مروره أثناء الحادث.

جاءت إجراءات الوزارة بتوجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي كما يلي:-

- صرف 1000 مساعدة عاجلة لحالة المصاب الذي تصادف مروره أثناء الحادث من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وإنشاء مشروع تنمية موارد بواقع 6000 جنيها.

- صرف 5000 جنيه مساعدة عاجلة من جمعية الهلال الأحمر للمصاب.

- تقرر صرف 10000 جنيه خسائر في ممتلكات الأسرة المتضررة وصرف مبلغ 5000 جنيه لحالة الوفاة طبقا للقرار الوزاري.

- صرف مساعدة 1000 جنيه للسيدة المصابة من مؤسسة التكافل الاجتماعي

- صرف 3000 جنيه مساعدة عاجلة من الهلال الأحمر عن حالة الوفاة و500 جنيه لحالة الإصابة ليصبح إجمالي المساعدات المقررة للأسرة المنكوبة 20 ألف و500 جنيه.



