أبرز معلومات عن رئيس "المتحف القومي" الجديد

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المتحف القومي للحضارة

الافسطاط

رئيس مجلسالوزراء

أصدر  رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعارة الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك للعمل كرئيس تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالقسطاط، لمدة ثلاث سنوات خلفا للدكتور احمد الشربيني والذي انتهت مدة تكليفه كمشرف عام لمشروع المتحف.

ويعتبر د. أحمد غنيم أول رئيسا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي صدر القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في فبراير الماضي.

وقد التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار بالدكتور احمد غنيم بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، بالمتحف اليوم السبت، حيث قاموا بجولة بالمشروع ومقابلة العاملين بهذا الصرح الثقافي الضخم. فالمتحف يُعد من أهم المشاريع القومية لدى الدولة وأن وزارة السياحة والآثار عازمة على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

يذكر أن الدكتور أحمد غنيم هو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وهو باحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية، وسبق له العمل كمستشار ثقافي لمصر ورئيس للبعثة التعليمية فى ألمانيا والنمسا فى الفترة من 2014 إلى 2018، كما يعمل كمستشار للعديد من المنظمات الدولية متضمنة البنك الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وهو حاصل على درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من معهد العلوم الاجتماعية بهولندا، ودرجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة إرلنجن نورنمبرج بألمانيا، و هو متخصص في مجالات السياسات التجارية والاندماج التجاري الإقليمي والنظام التجاري متعدد الأطراف منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الملكية الفكرية، وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا في مجال الاقتصاد السياسى والسياسة التجارية ولقد تولى عدة مناصب تنفيذية وذلك أثناء عمله كمستشار لوزيري التجارة و الصناعة  في الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية أو الاتفاقيات الدولية.



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