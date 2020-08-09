» حقيقة تفاوض الزمالك مع الكونغولى "موليكا"

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كشف مسئولى نادي الزمالك حقيقة التفاوض مع موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي بعد أنباء توقيعه للقلعة البيضاء مؤخرا.

وتداولت السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر ارتداء جاكسون موليكا، قميص الزمالك أثناء تأديته تمارين رياضية في صالة الجيم.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2": "أقسم بالله أنني لا أعرفه، ولكن إذا كان لاعبًا جيدًا فأتمنى أن يصبح لاعبًا في صفوف فريق الزمالك".

وعن سر ارتداء اللاعب الكونغولي لقميص الزمالك، أجاب عضو مجلس إدارة الزمالك: "هذا طبيعي، فنادي الزمالك له مشجعين من كل مكان".

ويقترب موليكا من الرحيل عن ناديه الحالي مازيمبي الكونغولي بنهاية الموسم الجاري، حيث أشارت تقارير سابقة عن استهداف الأهلي للتعاقد معه، بالإضافة إلى تلقيه عروضا أوروبية.

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