» "الحنفى" حكما لمباراة الزمالك والاتحاد بالدورى

09 أغسطس 2020 - 12:33 م

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدًا بالدورى.

على صعيد مختلف، كشف عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب تغيير الحكم محمود ناجى، الذى كان مقررا أن يدير مباراة مصر المقاصة وأسوان ببطولة الدورى الممتاز، ويحل محله حكم الساحة أحمد حمدي.

وقال حجاج للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادا للمباراة وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدى.