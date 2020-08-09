«تشريعية النواب» تصدم الأهلى في هذا الأمر

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مرتضى منصور

الخطيب

رفع حضانة

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب الطماوى رفض الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى للاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.

وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيرًا إلى أن رفض اللجنة لرفض الحصانة يأتى لاسيما وأنها ارتأت شبه الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب فى هذا الصدد.

وقال الطماوى، إن النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية فى البلاغات المقدمة ضده.


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