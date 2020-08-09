«شوبير» يفتح النار على حسين الشحات

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هجوم

حسين الشحات

احمد شوبير

حلمي طولان

فتح الإعلامى أحمد شوبير، النار على حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهاجمًا إياه بسبب إجرائه عملية جراحية متأخرة، وغيابه عن الفريق لمدة طويلة .

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "انتظروا مفاجآت فى مباريات اليوم، سواء المقاصة وأسوان أو الأهلى وإنبى، فالفريق البترولى لم يخسر مع حلمى طولان ويلاقى المارد الأحمر للمرة الأولى هذا الموسم، فهى مباراة مؤجلة، فالأهلى يخوض اللقاء مكسور الجناح بغياب رمضان صبحى لعدم حل مشكلته مع هيدرسفيلد الإنجليزى ".

وأضاف: "غياب حسين الشحات الذى أجرى جراحة فى توقيت حرج وغير مفهوم وعليه مليون علامة استفهام، فلقد تحجج بكورونا وأجرى الجراحة فى وقت كورونا وتحجج برغبته فى السفر لألمانيا وأجرى الجراجة فى القاهرة وهى جراحة عادية لا تتطلب السفر فلماذا تضيع الوقت ".

وتابع: "المارد الأحمر يفتقد كهربا أيضًا الذى تألق فى الوديات بصورة رائعة، وكنت أرى أن الأهلى كان فى حاجة لمباراة ودية أخرى ولكنها رؤية فايلر ".


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