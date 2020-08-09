» الكويت.. تحرش بها وراودها عن نفسها داخل جمعية تعاونية

09 أغسطس 2020 - 03:31 م

أقدم موظف الأمن والسلامة في جمعية تعاونية كويتية، على التحرش بفتاة عمرها 20 عامًا، محاولًا مراودتها عن نفسها وتحريضها على الفسق والفجور .

وطبقاً لما نقله مصدر أمني لصحيفة«الراي»، فإن فتاة لم تتجاوز العشرين من عمرها توجهت مع والدها إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة مبارك الكبير، وقدمت بلاغاً ذكرت فيه أن موظف الأمن والسلامة في إحدى الجمعيات تحرش بها، ولم يتركها في حالها، بل لاحقها من مكان إلى آخر، كما أفصح لها عن رغبته في الحصول على رقم هاتفها، ما اضطرها إلى الخروج من المكان، والتوجه إلى والدها وإخباره بما حصل .

وقال مصدر أمني، إنه «سُجلت قضية، بالتحري من قبل المباحث في ملابساتها، والاطلاع على كاميرات المراقبة المثبتة في الموقع، اتضح أنها صحيحة، وتم ضبط المتهم وحجزه عن أمر جهات التحقيق على ذمة القضية المسجلة بحقه ».