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«ترامب» ينهي مؤتمره الصحفي بعد سؤال محرج من مراسلة

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«ترامب» ينهي مؤتمره الصحفي بعد سؤال محرج من مراسلة
«ترامب» ينهي مؤتمره الصحفي بعد سؤال محرج من مراسلة

فتحى مجدى

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أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرًا صحفيًا بشكل مفاجئ، بعد أن واجهته مراسلة بشأن مزاعمه المشكوك فيها حول مشروع الرعاية الصحية لقدامى المحاربين. 

كان ترامب يتلقى أسئلة الصحفيين في ناديه للجولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، بعد توقيع أربعة أوامر تنفيذية السبت عندما سألته مراسلة (سي بي إس نيوز) بالبيت الأبيض بولا ريد: "لماذا تستمر في القول إنك مررت برنامج قدامى المحاربين؟".


وكانت تشير إلى ملاحظة ترامب السابقة: "لقد وقعت للتو فاتورتين كبيرتين لقدامى المحاربين لدينا". وأضاف: "يحاولون (قدامى الحرب) تمرير هذا البرنامج منذ عقود وعقود وعقود، ولم ينجح رئيس في إنجاز ذلك، لكني أنا من أنجزته".

وبينما حاول ترامب تجاهل السؤال والرد على مراسل آخر، تابعت ريد: "لقد قلت إنك نجحت في تمرير برنامج المحاربين القدامى. على الرغم من أنه تم تمريره في عام 2014 ... كان بيانًا كاذبًا يا سيدي".

توقف ترامب، ثم أجاب:" شكرًا جزيلاً لكم جميعًا"، قبل أن ينهي المؤتمر الصحفي ويغادر القاعة.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما وقع على البرنامج الذي يُطلق عليه (Choice) والذي حول إلى قانون في عام 2014. 

ويتيح لقدامى الحرب الحصول على الرعاية الصحية الحكومية من قبل الأطباء خارج نظام التأمين الصحي، وهو مبادرة أطلقها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الذي ينتقدهما ترامب: بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت وجون ماكين من أريزونا.

وفي عام 2018، وقع ترامب على قانون يوسع البرنامج. كما وقع في عام 2017 على قانون يتعلق بشؤون المحاربين القدامى، وتعهد بمساعدتهم في التخلص من المديرين غير الأخلاقيين، والحصول على الرعاية الصحية بشكل أسرع. 

من خلال توسيع ترامب للبرنامج، لم يقض على التأخير في الرعاية، بما في ذلك أولئك الذين ينتظرون "أسبوعين" أو "يومين".

بعد تفشي فيروس كورونا، اتخذت وزارة شؤون المحاربين القدامى خطوة بتقييد وصول المحاربين القدامى إلى الأطباء الخاصين، مشيرة إلى المخاطر الإضافية للعدوى والقدرة المحدودة في المستشفيات الخاصة.

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