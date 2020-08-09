» وفاة مدرب عربي شهير في حادث سير مروع

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وفاة

حادث سير

مدرب جزائري

رشيد بلحوت

لقى المدرب الجزائري المخضرم، رشيد بلحوت، حتفه، إثر تعرضه لحادث سير أليم، صباح اليوم الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية، أن بلحوت، توفي عن عمر ناهز 76 عاما، إثر اصطدام سيارته بسيارة أخرى، في مدينة نانسي الفرنسية، عندما كان عائدا رفقة شقيقيه من حفل زفاف ابنة أخيهم.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب وأحد أشقائه، لفظا أنفاسهما الأخيرة في موقع الحادث، فيما نقل شقيقهما الثالث إلى المستشفى في وضع صحي خطير للغاية.

وكان بلحوت، قد أشرف على تدريب العديد من الأندية الجزائرية، على غرار وفاق سطيف، ومولودية الجزائر، وشبيبة القبائل، بالإضافة إلى خوضه تجربة خارج الجزائر مع نادي أهلي بنغازي الليبي.



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