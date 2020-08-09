قيادى بمستقبل وطن: سنعالج مياه الصرف بترعة كوم امبو

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قال المهندس عمرو عامبو ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أنه سيسعى جاهدا بكافة الطرق بالتعاون مع الهيئة البرلمانية بالحزب، بالتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء ووزراة الاسكان مطالبا فيها بمعالجة مياه الصرف الصحى فى ترعة كوم امبو شرق مدينة الصف معالجة ثلاثية حتى تصلح مياهها لرى الاراضى الزراعية منها خاصة بعد أن تم استصلاح الاف الافدنة حولها ، موضحا أنه لن يترك هذا الأمر الا بالموافقة عليه.

أكد عكاشة، أن المنطقة الصحراوية شرق مدينة الصف وأطفيح يمر بها ترعة كوم امبو التى يمر بداخلها مياه الصرف الصحى الغير معالج والقادم من القاهرة ما تسبب فى ضرر كبير جدا للاراضى الزراعية بالمركزين اضافة الى قيام الاهالى برى الاراضى المستصلحة الواقعة حول الترعة وهى مساحات وصلت الاف الافدنة ولكن المياه غير معالجة والحل أن يتم معالجتها معالجة ثلاثية لتصبح صالحة للزراعة عليها.

تابع عكاشة ، أن ترعة كوم امبو انشأت منذ السبعينيات وتسببت فى ضرر كبير لاغلب الاراضى الزراعية بمركزى الصف وأطفيح وأنها انشأت فى المنطقة الصحراوية لزراعة الاشجار الخشبية عليها فقط ، ولكنها اعلى فى منسوبها من الاراضى وأن الأمر الصحيح أن يتم تحويل مسارها للاتجاه الشرقى حتى لا يزيد ضررها على الاراضى الزراعية اضافة الى معالجة مياهها حتى تصبح صالحة لزراعة الخضروات والفاكهة عليها .

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