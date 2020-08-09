  • الأحد 09 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:39 م
Advertisements
بحث متقدم
لبنان

احتجاجات واسعة ضد الحكومة في لبنان

صادم.. ألف وفاة ونحو 60.000 إصابة بكورونا في يوم واحد بأمريكا

صادم.. ألف وفاة ونحو 60,000 إصابة بكورونا في يوم واحد بأمريكا

السيسي

"السيسي" يضع خارطة طريق لحل الأزمة اللبنانية

علماء أكسفورد يصيبون أصحاء بكورونا.. تعرف على السر

علماء أكسفورد يصيبون أصحاء بكورونا.. تعرف على السر

«ترامب» ينهي مؤتمره الصحفي بعد سؤال محرج من مراسلة

«ترامب» ينهي مؤتمره الصحفي بعد سؤال محرج من مراسلة

اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا

بشرى.. قنا تعلن صفر إصابات بكورونا في 3 مستشفيات

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا إنسانيًا

الكويت

الكويت: لا وظائف للوافدين إلا في هذا القطاع

الصحة السعودية- كورونا

السعودية تكشف سبب عودة ارتفاع إصابات كورونا

حسين الشحات

«شوبير» يفتح النار على حسين الشحات

وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة شباب من الشرقية

آخر الأخبار

وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة شباب من محافظة الشرقية
وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة شباب من محافظة الشرقية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وزير الرياضة يعلن رسميًا عودة الدوري المصري

#

أول تعليق من «الشباب والرياضة» على أزمة الأهلى وتركى آل الشيخ

#

وزير الرياضة : عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو

#

تحرك عاجل من الشباب والرياضة لحسم مصير الدورى

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشباب من محافظة الشرقية للاستماع الي مشاكلهم وآرائهم من اجل تطوير المجالات المختلفة بالمحافظة.

استمع صبحي الي المبادرات المقدمة من الشباب بالاضافة الي مشاكل الشباب التي قاموا بطرحها من اجل العمل علي تطوير القطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة، وكذا ارائهم في الخدمات التي تقدمها الوزارة في المحافظة.

اكد صبحي علي اهمية انضمام شباب محافظة الشرقية للانشطة التي تقدمها الوزارة او الانشطة التي تنفذ داخل مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم للشباب المصري في جميع المحافظات.

حضر اللقاء رمزي هندي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، مصطفي منصور وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، دكتور يوسف الورداني مساعد الوزير لبناء القدرات، محمد الصفطي مدير عام التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسن معاون الوزير لبناء القدرات الشبابية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اندلاع حريق بمقر البرلمان اللبناني
» القوات المسلحة تفتتح فندق رويال جويل الرمل
» وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة شباب من الشرقية
» نيوزيلندا.. 100 يوم متتالية من دون إصابات بكورونا
» رسائل نابية على الخط الساخن الخاص بكورونا
» وفاة مدرب عربي شهير في حادث سير مروع
» صور ضحية الاستغلال الجنسي تطيح بضابط أمريكي
» مرشح المعارضة في بيلاروسيا تختبئ عشية الانتخابات الرئاسية
» إصابة النجم «سيمون كويل» بكسر في الظهر بعد سقوط من دراجة كهربائية
» طفلة مولودة بأعضاء خارج الجسم تصيب والديها بالذهول
» حريق هائل في صهريج وقود بالكويت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:18 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية