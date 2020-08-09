» وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة شباب من الشرقية

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشباب من محافظة الشرقية للاستماع الي مشاكلهم وآرائهم من اجل تطوير المجالات المختلفة بالمحافظة.





استمع صبحي الي المبادرات المقدمة من الشباب بالاضافة الي مشاكل الشباب التي قاموا بطرحها من اجل العمل علي تطوير القطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة، وكذا ارائهم في الخدمات التي تقدمها الوزارة في المحافظة.





اكد صبحي علي اهمية انضمام شباب محافظة الشرقية للانشطة التي تقدمها الوزارة او الانشطة التي تنفذ داخل مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم للشباب المصري في جميع المحافظات.





حضر اللقاء رمزي هندي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، مصطفي منصور وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، دكتور يوسف الورداني مساعد الوزير لبناء القدرات، محمد الصفطي مدير عام التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسن معاون الوزير لبناء القدرات الشبابية.