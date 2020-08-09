احتجاجات واسعة ضد الحكومة في لبنان

وقعت اشتباكات بين قوى الأمن اللبناني ومحتجين غاضبين متظاهرين ضد الحكومة اليوم الأحد وسط العاصمة بيروت.





وجاءت الاحتججات على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن مواجهات عنيفة تدور حاليا بين قوى الأمن ومتظاهرين في محيط مجلس النواب، مؤكدة أن المحتجين يرشقون عناصر الأمن بالحجارة، فيما استخدمت قوى الأمن قنابل مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وذكرت قناة "لبنان 24" أن عددا من المتظاهرين يحاولون اختراق الحاجز الأمني والوصول إلى ساحة النجمة والمجلس، مشيرة إلى استخدام مفرقعات خلال المواجهات.





وأكدت قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" ارتفاع حدة المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين في محيط مجلس النواب.

من جانبها، لفتت قناة LBCI إلى تزايد أعداد المتظاهرين وسط العاصمة واندلاع حرائق صغيرة في عدد من الشوارع، فيما يحاول المحتجون خلع الحواجز الحديدية، مضيفة أن قوى الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.