صادم.. ألف وفاة ونحو 60.000 إصابة بكورونا في يوم واحد بأمريكا

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كورونا.. وفاة و31 إصابة في سجون المغرب

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن تسجيل أ{قام صادمة بشأن وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة.

وذكرت الجامعة أن أمريكا سجلت خلال يوم أمس السبت أكثر من ألف وفاة و56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 1076 حالة وفاة و56174 إصابة جديدة، مقابل 1243 وفاة و58173 إصابة الجمعة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، 5002523 بما في ذلك 162455 حالة وفاة و1643118 حالة شفاء، ما يتجاوز بفارق هائل حصيلة أي دولة أخرى في العالم.


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