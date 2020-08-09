وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد بتر إحدى قدميه

09 أغسطس 2020 - 07:41 م

فقد الوسط الفني، مساء اليوم الأحد، واحدًا من نجوم الزمن الجميل، حيث توفى الفنان إبراهيم الشرقاوى عن عمر يناهز 72 عاما وذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية شديدة، بعد معاناته من مرض السكري وبتر إحدى قدميه.

والفنان إبراهيم محمد إبراهيم الشرقاوى، من مواليد 3 أبريل 1948.

حصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975.

عمل بعدها في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، والتحق بعد تخرجه بالمسرح القومي.

شارك في بطولة بعض المسرحيات الجادة، من أبرزها "الفارس والأسيرة"" التي قام ببطولتها نور الشريف، وفردوس عبد الحميد، كما شارك في مسرحية "مجنون ليلي"، وقد جذبت هذه الأدوار المسرحية انتباه المخرجين السينمائيين والتلفزيونيين إلي موهبته.

شارك في العديد من الأعمال خاصة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات.

من أبرز أعماله السينمائية (الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى)، ومن مسلسلاته (محمد رسول الله، أرابيسك، هارون الرشيد).