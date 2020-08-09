  • الأحد 09 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:17 م
Advertisements
بحث متقدم
الأهلي وإنبي

بث مباشر.. مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

صورة

حاكم نيويورك يسخر من ترامب: ما تطلبه منا مستحيل

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

الفنان إبراهيم الشرقاوى

وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد بتر إحدى قدميه

لبنان

احتجاجات واسعة ضد الحكومة في لبنان

صادم.. ألف وفاة ونحو 60.000 إصابة بكورونا في يوم واحد بأمريكا

صادم.. ألف وفاة ونحو 60,000 إصابة بكورونا في يوم واحد بأمريكا

السيسي

"السيسي" يضع خارطة طريق لحل الأزمة اللبنانية

علماء أكسفورد يصيبون أصحاء بكورونا.. تعرف على السر

علماء أكسفورد يصيبون أصحاء بكورونا.. تعرف على السر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا إنسانيًا

اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا

بشرى.. قنا تعلن صفر إصابات بكورونا في 3 مستشفيات

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

آخر الأخبار

BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري
BBC تعتذر عن استخدام تعبير عنصري

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

كيف استغل ترامب مقتل "خاشقجي" للتغطية على أزمة ابنته؟

#

طبيب مصرى يكشف عن دواء يوقف نمو فيروس كورونا

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن استخدام تعبير عنصري مهين في تقرير إخباري بالتلفزيون، بعد استخدام الكلمة التي تبدأ بحرف ?? في تقرير إخباري يغطي هجومًا عنصريًا مزعومًا على أحد العاملين في هيئة الرعاية الصحية بإنجلترا.

وأثارت مراسلة الشؤون الاجتماعية فيونا لمدين غضبًا لدى بعض المشاهدين باللغة التي استخدمتها أثناء الإبلاغ عن حادث صدم وفرار بدوافع عنصرية ضد موظف من أصول إفريقية الشهر الماضي.

في البداية، رفضت هيئة الإذاعة البريطانية الاعتذار عن اللغة، لكن مديرها العام توني هول أصدر بيانًا يعتذر فيه عن "إثارة الضيق".

وجاء في بيانه: "لقد انتهى بنا الأمر إلى خلق ضائقة بين العديد من الناس. تقبل (BBC) الآن أنه كان ينبغي علينا اتباع نهج مختلف في وقت البث ونحن آسفون للغاية لذلك".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من استقالة مذيع راديو 1xtra في (BBC) بعد أن وصف استخدامها للمصطلح العنصري بأنه "خطأ في التقدير".

قال المذيع ديفيد وايتلي، إن عند سماع كلمة N المستخدمة في البث "شعرت وكأنه صفعة على وجه مجتمعنا".


واشتكى أكثر من 18000 شخص إلى (BBC) من هذا التعبير، الذي ورد على لسان مراسلة الشؤون الاجتماعية فيونا خلال التقرير الذي بث الأربعاء 29 يوليو، خلال تغطية هجوم على موظف في هيئة الرعاية الصحية في الـ 21 من عمره، وهو أيضًا موسيقي، يعرف باسم كي-دوج.

فقد ضربته سيارة في يوم 22 يوليو وهو يسير متوجهًا إلى محطة باصات من مكان عمله في مستشفى ساوثميد في بريستول. وأدت الضربة إلى إصابته بجروح، منها كسر رجله، وأنفه، وعظم الخد.

وقالت الشرطة إن الحادثة جرى التعامل معها على أن دافعها عنصري، بسبب اللغة العنصرية التي استخدمها راكبو السيارة.

في التعليق الصوتي، قالت لاملين للمشاهدين: "فقط لتحذيرك، أنت على وشك سماع لغة مسيئة للغاية لأن الرجال يفرون ويطلقون الإساءة العرقية... ويصفونه بأنه ***".

وقال متحدث باسم (BBC) لصحيفة "ديلي ميرور": "كانت هذه قصة عن هجوم صادم غير مبرر على شاب أسود. أخبرت عائلته (BBC) عن اللغة العنصرية التي استخدمها المهاجمون وأرادوا أن يروا الحقائق كاملة.

وأضاف: "تم توجيه تحذير قبل الإبلاغ عن هذا. لم نعد نعرض هذه النسخة من التقرير ولكننا نواصل متابعة القصة".

وكشفت البي بي سي أن أسرة الضحية كانت "قلقة" من أن يرى العالم مدى إصابات الرجل واللغة العنصرية التي يُزعم أنها استخدمت أثناء الضرب والهرب.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان: "أنت، بالطبع، محق في أن الكلمة مسيئة للغاية ونحن نقبل ونفهم تمامًا سبب انزعاج الناس من استخدامها. لم يُتخذ قرار استخدام الكلمة باستخفاف ودون تفكير تفصيلي كبير: كنا ندرك أنها قد تسبب الإساءة".

واستدركت: "ولكن، في هذا السياق المحدد شعرنا بالحاجة إلى الشرح والإبلاغ، ليس فقط الإصابات، ولكن نظرًا لطبيعتها المتطرفة المزعومة، فإن الكلمات المزعومة قد تم استخدامها - وهو موقف، كما قلنا، كان مدعومًا من قبل الأسرة والضحية".

وتابعت: "هذه أحكام صعبة ولكن السياق مهم جدًا في هذه الحالة بالذات. نعتقد أننا قدمنا تحذيرات كافية من استخدام الصور واللغة المزعجة وسنواصل متابعة هذه القصة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع جديد.. إصابات كورونا تصدم البريطانيين
» يتجرد من ملابسه أمام امرأة داخل مترو الأنفاق
» بالفيديو.. حريق ضخم في الكويت
» مقتل رجل أمام زوجته بسبب سيجارة
» شقيقه: جيفري إبستين «قُتل في السجن ولم ينتحر»
» اندلاع حريق بمقر البرلمان اللبناني
» القوات المسلحة تفتتح فندق رويال جويل الرمل
» وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة شباب من الشرقية
» نيوزيلندا.. 100 يوم متتالية من دون إصابات بكورونا
» رسائل نابية على الخط الساخن الخاص بكورونا
» وفاة مدرب عربي شهير في حادث سير مروع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية