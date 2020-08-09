حاكم نيويورك يسخر من ترامب: ما تطلبه منا مستحيل

09 أغسطس 2020 - 09:04 م



انتقد حاكم نيويورك، أندرو كومو الأحد، أوامر الرئيس دونالد ترامب التنفيذية الجديدة للإغاثة من فيروس كورونا المستجد، قائلاً إنه من "المضحك" توقع أن تدفع نيويورك التي تعاني من ضائقة مالية المزيد من الأموال للبطالة.



وأعلن ترامب السبت عن إعانات بطالة أسبوعية بقيمة 400 دولار أسبوعيًا، مخفضة من 600 دولار، سيتعين على الولايات تغطية 25 في المائة منها ، أو 100 دولار.



وقال كومو خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: "ما فعله الرئيس مستحيل على الدولة". وأضاف: "إن مفهوم القول للدولة أن عليك دفع 25 بالمائة من التأمين ضد البطالة "مثير للضحك".



وقدر كومو أن تغطية جزء من الفوائد سيعيد "إمباير ستيت" إلى الوراء 4 مليارات دولار، قائلاً إن التكلفة "لا يمكن التوفيق بينها"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".



وأشار إلى أن الأوامر لا تحل أيضًا مشكلة الحصول على مساعدة الولايات من الحكومة الفيدرالية وسط الأزمة الصحية، متابعًا: "لا يمكنك الآن أن تقول للولايات، التي ليس لديها تمويل، عليك سداد تكلفة التأمين".



وانتقد الديمقراطيون، الأوامر التي وقعها ترامب يوم السبت، والتي تهدف إلى توفير الإغاثة المالية للأمريكيين الذين يعانون من الوباء، باعتبارها محاولة لتجاوز الكونجرس.



وادعى كومو أن الإجراءات "على أرض مهتزة من الناحية القانونية، ولا يمكن أن تحل محل فاتورة أخرى للإغاثة من فيروس كورونا". وأشار إلى أنهم "بحاجة إلى تشريع، إنها الطريقة الوحيدة للقيام بذلك".

