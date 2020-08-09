» يتجرد من ملابسه أمام امرأة داخل مترو الأنفاق

09 أغسطس 2020 - 09:11 م



تلاحق شرطة نيويورك، رجلاً كشف نفسه لامرأة داخل مترو الأنفاق في بروكلين.



وقالت الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 32 عامًا كانت تستقل المترو المتجه جنوبًا بالقرب من محطة قطار أفينيو يو حوالي الساعة 9:30 مساءً يوم 31 يوليو، عندما اقترب منها رجل مجهول الهوية، وكشف عن نفسه وهو يقف أمامها قبل أن يفر "بحثًا عن مكان مجهول" في محطة "أفينيو يو"، كما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".



نشرت الشرطة، صورتين للرجل المطلوب للاستجواب، قائلة إنه يرتدي نظارات محببة، يرتدي قميصًا قصير الأكمام ويضع وشمًا على ذراعه اليسرى. وذكرت أنه في حين أن سلوكه قد يكون غير لائق، إلا أنه كان واعيًا بفيروس كورونا ويرتدي قناعًا جراحيًا أزرقًا سماويًا.



وطلبت من أي شخص لديه معلومات تتعلق بهوية الرجل الاتصال بالخط الساخن الخاص بشرطة نيويورك لمكافحة الجريمة.

