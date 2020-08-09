بعد اندلاع الاحتجاجات.. الديهي يناشد الأحزاب اللبنانية: «رفقًا بلبنان»

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة إلى الأحزاب السياسية اللبنانية، مناشدًا إياهم الابتعاد عن صراعاتهم التي زادت من تدهور الأوضاع بالداخل اللبناني.
وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، "رفقًا بلبنان، فما عادت الدولة تتحمل آلام جديدة، فضلًا عن معاناتها حتى الآن من تبعات انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت".
وتابع: "قلبي مع لبنان فجسد الدولة اللبنانية أصبح منهكًا"، مشددًا على أنه من داخل الأزمة والألم ربما تلوح بارقة أمل، ولعله نرى من رحم الآلام في النفق المظلم نقطة ضوء.