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بعد انطلاق أولى أيام انتخابات «الشيوخ»..

الديهي: أحلام 100 مليون مصري ستتحقق

الحياة السياسية

بعد انطلاق أولى أيام انتخابات «الشيوخ».. الديهي: أحلام 100 مليون مصري ستتحقق
بعد انطلاق أولى أيام انتخابات «الشيوخ».. الديهي: أحلام 100 مليون مصري ستتحقق

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علق الإعلامي نشأت الديهي، على انطلاق أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، قائلًا: "أحلام 100 مليون مواطن مصري ستتحقق".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أننا لا نستبق الأحداث، وعلينا أن نعطي الفرصة للناخبين أن يختاروا من يمثلهم بشفافية. 
وأعرب عن سعادته بأن قاعدة المشاركة في القرار السياسي سيزداد مع انتهاء انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ليشكل مع مجلس النواب قوة مركزية لصنع سياسة تليق بدولة كبيرة بحجم مصر.
وأوضح الإعلامي أن مصر في عام 2007 كانت تسير على كرسي متحرك، حيث تكلس المجتمع السياسي، وآن آوان تغير ذلك الوضع، مؤكدًا: "يخطئ من يظن أن صوته لا قيمة له".


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