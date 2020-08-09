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شاهد.. فيديو يحبس الأنفاس لرجل يغامر بحياة طفل

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شاهد.. فيديو يحبس الأنفاس لرجل يغامر بحياة طفل

فتحي مجدي

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وثق مقطع فيديو، مشهدًا يحبس الأنفاس، لرجل يحمل طفلاً صغيرًا ويتحرك به فوق حافة مبنى على ارتفاع 10 أقدام، بينما يتجمع حشد من الناس مرعوبين في الأسفل. 

انطلقت صرخات الرعب في الشارع في ويكفيلد غرب مقاطعة يوركشاير بإنجلترا أمس بينما كان الرجل يتسلق من النافذة، وهو يحمل الطفل الصغير تحت ذراعه بينما يتشبث بإطار النافذة بالذراع الآخر. 

وتُظهر اللقطات المروعة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، الرجل الذي كان يرتدي سروالاً قصيرًا وصندلًا وهو يتأرجح مع الطفل، بينما يصرخ المارة الذي تجمعوا في الأسفل تحسبًا لسقوطه. 

وسمع في الفيديو، امرأة تصرخ: "إنه طفل، ماذا تفعل؟"، بينما يقف أربعة أشخاص في الأسفل رافعين أذرعهم لالتقاط على الطفل في حالة سقوطه.

بينما يستمر الرجل في تعليقه قبل الصعود إلى النافذة. رفعه مرة أخرى من خلال نافذة شقة في الطابق العلوي فوق محل تجميل.  

تم استدعاء الشرطة عقب ذلك. فيما أكد شهود عيان، أن الصبي لم يصب بأذى.

شاهد من هنا.. 

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