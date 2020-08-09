» أحمد موسى يكشف: تفاصيل 48 ساعة تظاهرات في لبنان

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تظاهرات أمام القصر الجمهوري في لبنان تحت شعار «لا ثقة»

تحدث الإعلامي أحمد موسى، حول التظاهرات في لبنان على خلفية انفجار بيروت، مشيرا إلى أن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان، فضلا عن استقالة وزيرة الإعلام.
وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «التظاهرات في لبنان مستمرة منذ أمس حيث يطالب المواطنون بتغيير الحكومة?»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ناشد مواطني لبنان بإبعاد وطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية خلال مؤتمر دعم لبنان. 
وأكمل «البيان الختامي للمؤتمر أكد ضرورة التزام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب اللبناني مع التأكيد على شفافية التحقيقات في انفجار بيروت».
وأشار إلى أن الجيش اللبناني حذر بعض المتظاهرين الذين تجاوزوا الإطار السلمي خلال التظاهرات. 


 

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