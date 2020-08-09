وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

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وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، في تعليقه على المجاميع المرتفعة لطلاب الثانوية العامة: "ممكن نلاقي كسور تفرق من العام الماضي والحالي في دخول كليات الطب وغيرها، لكن مع زيادة أعداد الكليات نستطيع استيعاب كم كبير من مجاميع الطلاب".
وفى نصائحه للطلاب، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": " فكر فيما تحب وفيما يتجه إليه المستقبل، ويتم فتح تخصصات وبرامج حديثة تتماشي مع تكنولوجيا العصر والمستقبل".
وذكر أنه سيتم تقديم 100 منحة دراسية على حساب صندوق تحيا مصر لإلحاق الأوائل بالجامعات الأهلية الجديدة التي ستفتح أبوابها هذا العام وأبرزها الجلالة وجامعة الملك سلمان، والجامعات التكنولوجيا الثلاث.

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