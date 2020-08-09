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نائب لبناني يطالب بمحققين دوليين في انفجار مرفأ بيروت

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أكد الدكتور بلال عبد الله عضو مجلس النواب اللبناني، على ضرورة أن يكون هناك  حكومة محايدة، وانتخابات نيابية مبكرة، وخاصة مع الانفجار الأخير الذي طال مرفأ بيروت.
وقال " عبد الله " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن ميشيل عون وقف عائق أمام أي إنجاز إصلاحي، ووقفت لبنان رهينة أمام الصراعات الإقليمية، حت باتت لبنان في عزلة عن العالم العربي والدولي.
وعن التحقيقات الجارية بشأن انفجار مرفأ بيروت، قال إن المحققين الحاليين محليين من لبنان، ولا بد من محققين دوليين، مضيفًا: "غياب مرفأ بيروت يخدم مرفأ حيفا في إسرائيل".

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