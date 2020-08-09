متحدث "الكهرباء" يكشف معلومات هامة عن الفواتير

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فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

المصريون ـ متابعات

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تعديلات قانون الكهرباء التي أقرتها لجنة تشريعية البرلمان تساعد على تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وتقضي عليها.
وأضاف " حمزة"  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، «تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي تساعد على تطوير المنظومة»، مشيرا إلى أن كل من يسرق التيار الكهربائي خارج العداد يتعرض لعقوبة الحبس أو الغرامة.
وأضاف: «المواطنون حريصون على سداد فواتير الكهرباء بشكل مستمر كي لا يحدث تراكم»، مؤكدا حرص الوزارة على إصدار فواتير الكهرباء بكل دقة، معلقا: «أخطاء القراءات انخفضت بدرجة كبيرة، لكن لا ندعي أنه لا يوجد أخطأ».
وناشد المواطن بالتقدم بشكوى حال شعوره أن الفاتورة لا تمثل الاستهلاك الحقيقي، مشيرا إلى وجود 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن.
وعن خطط التنمية بالوزارة قال حمزة: «نعمل على تطوير شركات التوزيع، ورفع مستوى الخدمة، فضلا عن مشروعات الربط بين السودان، وهناك إجراءات لزيادة القدرة إلى 300 ميجا وات»، مشيرا إلى أن هناك مشروعات لتنفيذ ربط كهربائي مع قبرص واليونان عبر كابل بحري.
وأوضح أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في مشروع الربط مع قبرص واليونان، معلقًا: «قريبا سيتم استكمال الإجراءات».

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