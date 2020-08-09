» محلل: 3 خطوات لبداية الإصلاح في لبنان

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قال إدموند غريب، الكاتب والمحلل السياسي، إن الغضب في الشارع اللبناني ليس فقط نتيجة انفجار المرفأ ولكن بسبب أمور كثيرة أوصلت لبنان إلى هذه الكارثة، موضحًا وجود حاجة ضرورية للتغيير ومحاسبة المسؤولين.
وأضاف غريب خلال حواره لقناة الغد، أن الحكومة الحالية غير فعالة وفاشلة ويجب أن تسقط، ولكن ليس هذا هو الحل، مشددًا على ضرورة انتخاب مجلس نواب جديد يبتعد عن الطائفية.
وأوضح أن  اللبنانيين مطالبون حاليًا بالتفاهم الداخلي وإحداث الإصلاح الحقيقي للحصول على الدعم الدولي.
وأشار إلى أن هناك 3 خطوات لبداية الإصلاح في لبنان والنظام السياسي الطائفي أثبت فشله.

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