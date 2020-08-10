» عروس لبنان: الانفجار طيرنى فى الهواء

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قالت الدكتورة إسراء سبلانى العروس اللبنانية، إنه أثناء عمل جلسة تصوير لها فى يوم زفافها بوسط بيروت، وقع إنفجار مرفأ بيروت.
وتابعت:"كنت أستعد لحياة جديدة ولكن بعد التفجير حسيت أنى انتهيت ..الانفجار طيرنى فى الهواء ولولا ثقل فستان الزفاف وطوله لكنت أصبت إصابة شديدة".
وأضافت "إسراء سبلانى"، خلال لقاء لها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، أن جلسة التصوير كان سيعقبها حفل الزفاف بوقت قصير ولكن ما حدث فى لبنان عطل ذلك.
وأضافت:" الصدمة كانت كبيرة والحمد الله أنى بخير ولكن تفكيرى فى ذلك الوقت أنى كنت أتمنى الله أن يمنحنى ثانية واحدة من الحياة من أجل لقاء أهلى وتوديعهم".
وأشارت "إسراء سبلانى"، إلى أنها عقب تخلصها من الصدمة والابتعاد عن وسط بيروت فى طريقها إلى المنزل، بدأت التفكير فى السبب وراء عدم اكتمال فرحتها، وتابعت:" فى ذلك الوقت كنت أفكر فى حال اللبنانيين بعدما تأكدت أنى بحالة جيدة وقلت أن المستقبل سيكون أفضل وسنعوض فرحتنا".

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