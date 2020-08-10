» وليد توفيق: هذا ما حدث لي في كارثة بيروت

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علق الفنان وليد توفيق على تفجيرات بيروت التي وقعت قبل أيام وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين. 
قال وليد توفيق في تصريحات إلى برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" إن لبنان ومصر بلد واحدة داعيًا أن يديم الحب بين البلدين بسبب وقوفها بشكل بطولي بجانب لبنان في أزمتها. 
تابع الفنان أنه لم يرى مثل هذا الانفجار الذي حدث، حيث كان جالسًا على "الكنبة" في صالون بيته الذي يبعد عن بيروت 6 كيلو ولكنه سقط على الأرض من قوة الانفجار، مشددًا على أن اطمأن على جميع أصدقائه ولكن الأكثر تضررًا في منازلهم هم إليسا وراغب علامة.
أضاف أن زوجة رامي عياش أصيبت جراء الحادث وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج واطمأن عليها، مقدمًا الشكر إلى مصر وشعبها بسبب مساندهم للبنان بعد الحادث. 


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