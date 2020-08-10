» وليد توفيق: هذا ما حدث لي في كارثة بيروت

علق الفنان وليد توفيق على تفجيرات بيروت التي وقعت قبل أيام وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين.



قال وليد توفيق في تصريحات إلى برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" إن لبنان ومصر بلد واحدة داعيًا أن يديم الحب بين البلدين بسبب وقوفها بشكل بطولي بجانب لبنان في أزمتها.

قال وليد توفيق في تصريحات إلى برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" إن لبنان ومصر بلد واحدة داعيًا أن يديم الحب بين البلدين بسبب وقوفها بشكل بطولي بجانب لبنان في أزمتها.