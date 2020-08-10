» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

10 أغسطس 2020 - 08:56 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 10 أغسطس تراجع طفيف حيث سجل 15.98 جنيه ، متراجعا عن أمس بمقدار 4 قروش حيث سجل في معاملات أمس الصباحية 16.02 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.90 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه .

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه ، وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه .