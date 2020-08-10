  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:21 ص
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

24 عامل بمياه الشرب لديهم الضبطية القضائية وإلغائهالمساعدمديرموقف عبود

مرفأ بيروت

هل يتكرر سيناريو مرفأ بيروت في الموانئ السورية.. النقل السوري يرد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحفية تجبر " ترامب" علي إلغاء مؤتمره الصحفي

الفنان الإماراتي حسين الجسمي

رد غير متوقع من " الجسمي " علي المتنمرين عليه

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي،

إيران ترفض بيان مجلس التعاون وتهاجم الخليج

ارشيفية

الصحة الإسرائيلية تحذر من كارثة في " أغسطس الأسود"

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

" قرقاش" يرد ببيت شعر مصري علي مهاجمة قطر للسعودية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

آل الشيخ: زلة لسان لوزيرة مقربة من أردوغان فضحت كل شيء

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يفجر مفاجأة عن انفجار مرفأ بيروت: هذا دور الإمارات

" قرقاش" يرد ببيت شعر مصري علي مهاجمة قطر للسعودية

عرب وعالم

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قرقاش : ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان انتصار علي قانون الغاب

#

القضاء يرد علي الحكومة الألمانية بخصوص فتيات التيك توك

#

تعليق غريب لخالد أبو بكر علي واقعة الاعتداء علي مصري بالكويت

#

"قرقاش" يعلق على اتهام وزير الخارجية اليمني الإمارات بزعزعة الأمن

قطر

تويتر

السعوديه

قرقاش

#السعوديه

غرد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش علي صفحته الرسمية علي " تويتر" ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي ردا علي مهاجمة وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني للسعودية .

وكتب " قرقاش " في تدوينته :" بَرَزَ الثَعلَبُ يَومًا في شِعارِ الواعِظينا

فَمَشى في الأَرضِ يَهذي وَيَسُبُّ الماكِرينا.. تذكرت رائعة أمير الشعراء اليوم وأنا أتابع تغريدات مسئول خليجي سابق " .

جدير بالذكر أن الشيخ حمد بن جاسم وجه ما وصفها بالنصيحة للملكة العربية السعودية محذرا من استمرار السياسات الحالية الذي يهدد مستقبل السعودية والمنطقة ، علي حد تعبيره .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 24 عامل بمياه الشرب لديهم الضبطية القضائية وإلغائهالمساعدمديرموقف عبود
» هل يتكرر سيناريو مرفأ بيروت في الموانئ السورية.. النقل السوري يرد
» صحفية تجبر " ترامب" علي إلغاء مؤتمره الصحفي
» رد غير متوقع من " الجسمي " علي المتنمرين عليه
» إيران ترفض بيان مجلس التعاون وتهاجم الخليج
» الصحة الإسرائيلية تحذر من كارثة في " أغسطس الأسود"
» " قرقاش" يرد ببيت شعر مصري علي مهاجمة قطر للسعودية
» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» بيراميدز يخاطب الأهلي لشراء هذا اللاعب .. وهذا موقف الأحمر
» وفاة بطل مسلسل "قصة حب" بعد إصابته بـ كورونا .. والعزاء في الكنيسة
» تعليق ناري من حسين الجسمي بعد أنباء اعتزاله بسبب اتهامه بأنه نحس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية