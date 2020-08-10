» " قرقاش" يرد ببيت شعر مصري علي مهاجمة قطر للسعودية

10 أغسطس 2020 - 09:08 ص

غرد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش علي صفحته الرسمية علي " تويتر" ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي ردا علي مهاجمة وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني للسعودية .

وكتب " قرقاش " في تدوينته :" بَرَزَ الثَعلَبُ يَومًا في شِعارِ الواعِظينا

فَمَشى في الأَرضِ يَهذي وَيَسُبُّ الماكِرينا.. تذكرت رائعة أمير الشعراء اليوم وأنا أتابع تغريدات مسئول خليجي سابق " .

جدير بالذكر أن الشيخ حمد بن جاسم وجه ما وصفها بالنصيحة للملكة العربية السعودية محذرا من استمرار السياسات الحالية الذي يهدد مستقبل السعودية والمنطقة ، علي حد تعبيره .



