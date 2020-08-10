» صحفية تجبر " ترامب" علي إلغاء مؤتمره الصحفي

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متابعات- أمينة عبد العال

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ترامب

الرعاية الصحية

أجبرت صحفية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي إلغاء مؤتمره الصحفي بعد توجيهها سؤال له عن مشروع نظام الرعاية الصحية لقدامى المحاربين.

وكان " ترامب" تحدث أكثر من مناسبة عن هذا لمشروع  و وصف المشروع بأنه أحد أهم إنجازاته لافتا إلي أنه منذ عقود وهم يحاولون تمرير هذا المشروع لكنه هو من تمكن من تحقيق ذلك .

وكان سؤال الصحفية له " لماذا تقول أنك من تبني هذا المشروع بالرغم أن الرئيس السابق باراك أوباما قد تبناه في 2014 .. هذا سؤال خاطئ " .


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